Equitazione | l’irlandese Daniel Coyle vince la tappa di Coppa del Mondo a Lipsia

(Di domenica 21 gennaio 2024) A, dove si è tenuta un’altradella FEI Jumping World Cup 2023-2024 di, specialità salto a ostacoli, a fare festa è stato, in sella a Legacy, ha fatto registrare durante il jump-off (percorso netto) un crono di 31.70 precedendo, nell’ordine, lo svizzero Martin Fuchs, secondo con il tempo di 32.13 (montante Commissar Pezi) e l’altro elvetico in concorso ossia Steve Guerdat, terzo avendo fatto fermare la clessidra a 33.78 (Double Jeu d’Honvault). In casa Italia invece, vi sono da registrare il 24esimo posto di Francesca Ciriesi (69.13 – 4 penalità), su Cape Coral, e il 33esimo di Andrea Benatti su Cantalina (73.54 – 16 penalità); entrambi eliminati nel primo turno di salti. Prossima settimana, altro giro e altra corsa: il circuito si ...

