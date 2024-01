“En la oscuridad | todo se mueve”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 gennaio 2024) È più corretto dire le “4 della notte” o le “4 del mattino”? Quando si osserva il buio, accompagnato dal silenzio circostante, si avverte la sensazione di trovarsi nella notte più profonda. Solo con la giusta predisposizione umorale si può invece immaginare la luce del mattino. Per chi, come lui, non sperimenta più il sonno, ogni momento della giornata diventa sfumato, indistinto; la notte si trasforma in un incubo, e la stessa sorte tocca al mattino. Il pomeriggio, poi, si distende come un tunnel apparentemente interminabile. Josè si è semplicemente smarrito, tra le pieghe della sofferenza, nell’immobilità, nell’inazione. Si è perso nelle forme terribili e variegate del suo dolore, ormai da troppo tempo. Quelli bravi, quelli “illuminati”, gli consigliavano di attraversarlo completamente il suo dolore, di viverlo senza ignorarlo o evitarlo. Lui ci ha provato, ma ora è troppo. Non può ...