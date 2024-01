Empoli | Zurkowski è tornato a casa | l'altro Zielinski che gioca a fare il bomber

L'spreca con Gyasi,bravo Sorrentino, ma passa con il destro al volo disu respinta di Pablo Marì (13'). Reazione Monza con Gagliardini, fuori di poco. Raddoppia il polacco in azzurro ......e Monza si affrontano nel match valido per la 21esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Avanti di 2 la squadra di Nicola grazie ad una super prestazione di. ...(DAL 66' SHPENDI 6: sfiora il gol in occasione del tre a zero, con il suo tiro a botta sicura respinto dal difensore, poi trasformato da Zurkowski). CAMBIAGHI 6.5: anche oggi il gol non arriva, ma ...Il rimpianto per gli azzurri dura poco, perché al 12' a portare in vantaggio i suoi è Zurkowski, che con una conclusione meravigliosa al volo buca sul primo palo Sorrentino. Dopo il gol l'Empoli si ...