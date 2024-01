Empoli-Monza | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

Allo stadio Castellani di Empoli si gioca il match valido per la ventunesima giornata di Serie A tra Empoli e Monza. I padroni di casa sono in piena ... (metropolitanmagazine)

Empoli-Monza (domenica 21 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 21esima giornata... (calciomercato)

Una novità molto importante per quanto concerne le Formazioni di Empoli Monza : soprattutto dalla parte biancorossi Novità molto importante per ... (calcionews24)

Monza - Palladino : «Occhio all’Empoli. Sugli infortunati…»

Le parole in conferenza stampa di Palladino in vista della gara tra il Monza e l’Empoli: scontro diretto per la salvezza In conferenza stampa ... (calcionews24)