Empoli-Monza 2-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Al Castellani, il match valido per la 21esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la 21esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMOAvanti di 2 la squadra di Nicola grazie ad una super prestazione di Zurkowski. Il polacco sblocca prima la gara al 13? con un gol al volo stupendo e poi raddoppia al 38? di testa. Ilancora poco pericoloso.

La situazione di classifica dell’Empoli si complica dopo la sconfitta 2-1 sul campo del Verona e non sono soltanto i sei punti concessi ai veneti in ... (infobetting)

Empoli e Monza sono in campo per il match della 21ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Davide Nicola occupa il penultimo posto in ... (calcioweb.eu)

Alle 15, alle 18 c'è Salernitana - Genoa. Alle 20.45 occhi puntati su Lecce - Juventus: in caso di vittoria dei bianconeri, l'Inter (impegnata nella Supercoppa) verrebbe ...In campo allo Stadio CastellaniIn settimana è arrivato un altro scossone in casa Empoli: esonerato Aurelio Andreazzoli, al suo posto Davide Nicola, il terzo allenatore differenze sulla panchina dei toscani in questa stagione. Alla ...Empoli (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Ismajili, Luperto; Zurkowski, Grassi, Marin; Gyasi, Cerri, Cambiaghi. Allenatore : Nicola. A disposizione ...