Ecco quando Mosca ci attaccherà | la previsione e la data che fa tremare il mondo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Aria di guerra sempre più pesante tra Russia e Nato. Dopo che Bild ha tirato fuori un piano segreto di Putin per fare guerra alla Nato a dicembre, il primo ministro estone Kaja Kallas in una intervista al Times ha detto che i Paesi della Nato hanno dai tre ai cinque anni per prepararsi a un potenziale conflitto militare con la Russia, Putin ha avvertito che «i Baltici minano la nostra sicurezza», la Nato ha risposto mobilitando fino a maggio 90.000 uomini per le sue più colossali manovre dal 1988, adesso anche il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius si è detto sicuro che «Putin un giornoun Paese Nato», puntualizzando: «secondo i nostri esperti, potrebbe accadere tra cinque-otto anni». Esponente socialdemocratico, Pistorius ha parlato nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano Der Tagesspiegel. Prima secondo lui «è improbabile», ma ...

i punti terminano, poi, scatta l' obbligo di revisione : bisogna sottoporsi nuovamente agli ...come funziona. Recupero automatico dei punti della patente Come anticipato, il recupero dei ...... testata giornalistica che dal dicembre del 2017,è stata fondata, promuove la cultura del ...la top 10 LA CLASSIFICA Non serve spendere tanto per bere un buon calice di vino. Sono tante, ...Alcune contravvenzioni comportano la decurtazione di punti della patente. Il recupero non è sempre automatico, ecco come funziona e quando serve rifare l’esame di guida. Il sistema della patente di ...Invece, come riportato da Di Marzio, il giocatore non potrà trasferirsi in quanto i ciociari hanno raggiunto il numero massimo di extracomunitari. Adesso il Napoli deve pensare ad un’altra squadra per ...