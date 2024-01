Ecco l' accordo Meloni-Erdogan per fermare i migranti | cosa accadrà

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) La premier strappa al Sultano unper controllare la Libia e combattere gli scafisti. Ok a nuovi rapporti economici. Per l'Italia, poi, Turchia significa un interscambio annuale di merci e servizi per un controvalore di 25 miliardi di euro ed esportazioni per 13 miliardi.Clicca qui, registrati a Liberoquotidiano.it e leggi l'analisi integrale di Fausto Carioti