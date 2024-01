E-Luxury | le nuove connessioni tra lusso e digitale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il, secondo quanto rivelato dal The Economist, sta assumendo sempre più il controllo dei meccanismi di vendita. Nell’online rappresenta il 36per cento dello spazio di vendita scelto dai consumer, i quali si dicono ‘’aperti aesperienze d’acquisto che non richiedano la parte fisica’’. A contribuire alla crescita del digital nelvi sono alcune figure, dalle e-celebrity ai web-expert, le quali appartengono ad una categoria denominata come ‘’e-’’. Ma in che consiste l’e-? A definire il nuovo processo di web-selling se ne occupa l’ultimo studio ‘’The State of Fashion’’. E-e coinvolgimento Le piattaforme di vendita online trattano per 24per cento della totalità il, di ...