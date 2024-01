Dusan Vlahovic al centro della Juventus | a Lecce cerca il terzo gol esterno consecutivo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nell’ultimo turno di campionato lanon è stata la squadra che ha corso di più (7°, 113.802 km percorsi), né quella che ha completato più passaggi (9°, 385), né la migliore per occasioni da gol create (6°, 9). È risultata essere persino la penultima per dribbling riusciti (solo 3) e l’undicesima per possesso palla. Eppure la vittoria per 3-0 sul Sassuolo è stata una vera e propria prova di forza degli uomini di Massimiliano Allegri, che si confermano solidi in tutti gli aspetti, con un’identità sempre più definita e una cura dei dettagli maniacale. Nei top 5 campionati europei solo il Real Madrid ha concesso meno gol su calcio piazzato (0)(1) in questa stagione. Un bel biglietto da visita in vista del match contro il, imbattuto da quattro giornate al Via del Mare. Riflettori puntati su ...

In riferimento a, Allegri ha spiegato che 'è cresciuto molto soprattutto per come gioca le partite, un ulteriore passo avanti verso la completa maturità'. Mentre su Kean e sulle voci ...è finalmente tornato: le chiede qualcosa in particolare per non sbagliare come è accaduto in passato "è cresciuto molto. A parte le prestazioni di campo, soprattutto per come gioca ...La tabella di marcia dei rinnovi di contratto è intensa più che mai in casa Juve. Ci sono le priorità dettate dal calendario, come quelle rappresentate da chi è in scadenza già a giugno. Poi ci sono a ...L'attaccante serbo, nel suo miglior momento stagionale, guiderà la Juventus al Via del Mare in una partita che, se vinta, potrebbe valere il sorpasso sull'Inter ...