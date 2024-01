Dopo Maignan | orrore-Retegui | fa gol a Salerno | cosa gli tirano in testa | Guarda

(Di domenica 21 gennaio 2024) Un weekend nero per il calcio italiano.la vergogna di Udinese-Milan con gli ululati razzisti di qualche tifoso bianconero all'indirizzo del portiere milanista Mikesabato sera, si è verificata un'altra scena deprecabile in Salernitana-Genoa. Nel corso del primo tempo dell'anticipo delle 18 della 21esima giornata di Serie A, i campani passano in vantaggio con Marteganiappena 2 minuti di gioco, ma già al 13' i rossoblu allenati da Alberto Gilardino trovano il pareggio con Mateo. Ed è qui che accade il fattaccio. L'attaccante argentino arrivato in estate dal Tigre e naturalizzato italiano (2 gol in 4 presenze con la Nazionale, lanciato dall'ex ct Roberto Mancini) durante i festeggiamentila sua rete è stato colpito allada una pietra, un pezzo di ...

