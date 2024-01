Dopo gli insulti razzisti parla Mike Maignan | «Non è stato il giocatore ad esser aggredito ma l’uomo | il padre di famiglia Non è la prima volta»

(Di domenica 21 gennaio 2024) «Non èilad. E’. E’ ildi. Questa non è lache mi succede. E non sono il primo a cui è successo. Abbiamo diffuso comunicati stampa, campagne pubblicitarie, protocolli e nulla è cambiato». All’indomani dei corialla partita Udinese-Milan contro di lui,, portiere rossonero. «Oggi un intero sistema deve assumersi la responsabilità», spiega su X, facendo un lungo elenco. «Gli autori di questi atti, perché è facile agire in gruppo, nell’anonimato di una piattaforma. Gli spettatori che erano in tribuna, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma che ...

Joaquin Correa , dopo lo stop per infortunio, torna a disposizione del Marsiglia di Gennaro Gattuso. rientro tra i convocati per l’attaccante ancora ... (inter-news)

... il turco ha chiesto il cambio qualche minuto più tardiaver preso un colpo in occasione del suo fallo su Isaksen cheè costato il giallo. Nessun allarme però, una semplice contusione già ...A Napoli un uomo è mortoche si è lanciato dal balcone per sfuggire a un agguato . Stava cercando di raggiungere un ... Sul posto, in via Scirocco, alle 5 del mattino sono accorsiagenti della ...La 27enne era scomparsa il 12 marzo 2022 dopo una serata con gli amici e un litigio con il fidanzato, unico indagato. Il corpo è stato ritrovato a pochi metri di distanza dal luogo in cui era stata vi ...Sembra che lo stop alla condivisione delle password sia stata la sua fortuna: gli abbonamenti a Netflix sono lievitati ... Ma Netflix non si ferma e vuole aggredire altri ambiti merceologici. Dopo il ...