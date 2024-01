Donne e salute | iniziative per un futuro più sano

Leggi su formiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’elevata aspettativa di vita dellein Italia è accompagnata da un significativo carico di malattia, rappresentando circa 25 anni dell’intera vita femminile. È cruciale identificare i fattori di rischio modificabili che contribuiscono a questo stato di “disabilità” per sviluppare interventi di prevenzione mirati e potenzialmente più efficaci. In Italia, il 55% delle malattie cardiovascolari, principale causa di mortalità femminile, potrebbe essere evitato agendo su soli 5 fattori di rischio modificabili: fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, elevato indice di massa corporea e diabete. Analogamente, i tumori, responsabili del 46% delle morti premature tra le, potrebbero essere evitati agendo su fattori di rischio modificabili. Questo sottolinea l’importanza della prevenzione, non solo per migliorare la qualità di vita delle ...