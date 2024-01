Donetsk | bombe sul mercato | almeno 25 morti L’ira di Mosca | «Attacco terroristico dell’Ucraina» – Il video

(Di domenica 21 gennaio 2024)25 persone sono morte e 20 rimaste ferite nel bombardamento di undi, nella regione dell’estoccupata dalla Russia. A denunciare quanto avvenuto è il sindaco filorusso del Comune, Alexey Kulemzin, che attribuisce il «mostruoso bombardamento» all’Ucraina. Il governatore della regione Denis Pushilin aggiunge che esso è stato lanciato nell’ora di maggior afflusso nella zona dei commerci al dettaglio. Tra i feriti ci sarebbero anche due bambini. Foto edalla zona colpita verificati da Reuters mostrano corpi senza vita sulla neve e persone in lacrime che piangono i loro cari. L’è stato condannato duramente dalla Russia, che lo definisce «un attobarbaro delle forze armate ucraine». In una nota, il ministero ...

