Domenica In a tutta musica | oggi Biagio Antonacci superospite di Mara Venier

Il palinsesto televisivo appartenente ad ogni rete ha come scopo finale un buon risultato in termini di ascolti . Quello che valorizza la messa ... (dailynews24)

“La prossima Domenica In è tutta da inventare ”, in poche parole Angelo Mellone in un’intervista al quotidiano Repubblica fornisce un titolo non ... (ilfattoquotidiano)

Buonaai lettori, parte la 21a giornata con due anticipi, Roma - Verona e Udinese - Milan , ... intanto, applaudono al ritorno dell'ex capitano, ma non dimenticano Mourinho: perla ...Sarà unaIn amusica quella di oggi 21 gennaio 2024 in onda dalle 14 su Rai 1. Lo show condotto da Mara Venier prosegue infatti il suo cammino di avvicinamento a Sanremo 2024 con il talk che ...Ciao, io sono Gianluca e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la ...Sarà una Domenica In a tutta musica quella di oggi 21 gennaio 2024 in onda dalle 14 su Rai 1. Lo show condotto da Mara Venier prosegue infatti il suo cammino di avvicinamento a Sanremo 2024 con il ...