Disturbi alimentari | Schillaci | “In arrivo fondi strutturali”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Con 3780 morti in un solo anno isono un problema nella società odierna. Anoressia, bulimia, binge eating disorder sono tutti sintomi di una collettività che troppo spesso passano di soppiatto senza un riscontro medico. Il ministro della Salute Oraziorisponde suiper ilegati all’alimentazione: “Era stato istituito in L'articolo proviene da Il Difforme.

“I dieci milioni di euro annunciati dal ministro della Salute Orazio Schillaci? Sono soltanto briciole , non bastano . curarsi non può essere un ... (ilfattoquotidiano)

Il recente taglio del Fondo per il contrasto ai(Dca), pochi milioni tuttavia preziosissimi per le associazioni e gli esperti che si occupano di questa immane tragedia, con migliaia di vittime ogni anno - oltre tremila per l'...L'AQUILA - "Il governo ha eliminato il fondo specifico di 25 milioni di istituito nel 2021 dedicato alla cura dei, un atto di grave cinismo che condanniamo ed insieme chiediamo di ripristinarlo subito e semmai di aumentarlo, perché persone e famiglie che vivono questa condizione sono disperate ...L’AQUILA – “Il governo ha eliminato il fondo specifico di 25 milioni di € istituito nel 2021 dedicato alla cura dei disturbi alimentari, un atto di grave cinismo che condanniamo ed insieme chiediamo ...Tre i centri specializzati in Friuli Venezia Giulia, manca però ancora una struttura residenziale sul territorio: la più vicina è a Portogruaro ...