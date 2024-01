Diletta Leotta in montagna per i 5 mesi di Aria | i teneri scatti sulla neve con Loris Karius e la loro piccola | «Queste belle giornate»

Diletta Leotta lascia senza fiato i suoi fan su Instagram e non solo: look inedito in Austria e forme mozza fiato (golssip)

Fotogallery - La festa di compleanno per i 73 anni di Mara Venier Ultimo Aggiornamento Fotogallery -sulla neve in Austria, festeggia i 5 mesi di Aria Ultimo Aggiornamento Fotogallery -...Fotogallery - Beatrice Valli festeggia 29 anni, guarda le foto del party Ultimo Aggiornamento Fotogallery -sulla neve in Austria, festeggia i 5 mesi di Aria Ultimo Aggiornamento ...Nel mese di agosto 2023 Diletta e Karius sono diventati genitori della piccola Aria. Per trattare i temi legati alla gravidanza, maternità e genitorialità in generale, la Leotta ha avviato un nuovo po ...Diletta Leotta per festeggiare i 5 mesi della piccola Aria, si sta godendo i paesaggi innevati dell'Austria. Con lei ci sono il compagno Loris Karius e le nonne della bambina: sia Ofelia Castorina (la ...