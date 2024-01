Dieci poliziotti feriti | insulti agli ebrei | Vicenza? Toh | cosa spunta su Repubblica | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Aè accaduto l'impensabile. Ben 10sono statidopo l'assalto dei centri sociali filo-Gaza contro la presenza di alcuni artigiani israeliani alla Fiera diOro. Un assalto violento che ha procurato feriteagenti. Indignazione da parte di tutto il mondo politico. FdI ha reagito in modo duro: "Arrivano purtroppo le prime immagini degli scontri tra gli esponenti dei centri sociali del Bocciodromo e le forze dell'ordine, con diversi agenti che risultano già. Totale solidarietà di Fratelli d'Italia ai ragazzi in divisa: una settimana, quella dioro, in cui le forze dell'ordine sono già chiamate a sforzi fuori dall'ordinario per assicurare la buona riuscita di un evento che mostraal mondo e che non ...