Di Lorenzo | «Inter grandissima squadra! Ci faremo trovare pronti»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024) Conferenza stampa per Dia Riyad alla vigilia di Napoli-di Supercoppa italiana. Il difensore ha parlato insieme al suo mister, Walter Mazzarri. CONFERENZA DI– Questa la conferenza stampa di Giovanni Dialla vigilia di Napoli-. Biglietti esauriti, molti aspettano che si tifa. Cosa dice ai tifosi del Napoli? Dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro in campo e non fuori. Dispiace non avere i tifosi nostri, ma ci seguiranno da Napoli.di tutto per vincere il trofeo. Quanto vale la finale? Trofeo importante perché abbiamo vinto lo scudetto, ma vincerlo potrebbe darci più autostima. Squadra concentrata. A tre meglio per marcare Lautaro e Thuram? Al di là del modulo conta come uno lopreta. ...