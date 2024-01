“Devo dirvi una cosa” C’è posta per te | Emanuela in studio dopo il tumore | la confessione struggente ai genitori

(Di domenica 21 gennaio 2024) C’èper Te, la commovente storia di. Un programma di successo e un appuntamento imperdibile quello del sabato sera con Maria De Filippi. Tante le storie raccontate davanti alle telecamere della trasmissione e svariati gli spunti di riflessione. Proprio come quello offerto nel corso del racconto di, guarita da une grata ai. Poi anche la sorpresa in. La storia dicommuove tutti a C’èper Te. La donna ha vissuto un vero e proprio calvario in seguito alla scoperta di un: “Avevo 24 anni quando ho sentito un male al torace. Si trattava di un linfoma di hodgkin al quarto stadio”, racconta davanti alle telecamere con occhi lucidi. Leggi anche: “Sei un pagliaccio!”. C’è ...

Adesso voglioche continueremo a stare al vostro fianco per tutto il tempo necessario alla ... Ringrazio il presidente della Regione, maringraziare tutti i livelli istituzionali, i sindaci, ...Adesso voglioche continueremo a stare al vostro fianco per tutto il tempo necessario alla ... Ringrazio il presidente della Regione, maringraziare tutti i livelli istituzionali, i sindaci, ...Il regista è protagonista nel film di Yorgo Lanthimos e ha ricevuto una stella sulla Walk of fame ...Un documentario ricco di definizioni fulminanti, molle autoironia e racconti di grandi talenti che fanno venire una nostalgia pazza per il Novecento ...