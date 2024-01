DeSantis annuncia il ritiro dalle primarie repubblicane | Trump avrà il mio appoggio

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il governatore della Florida Ronha sospeso la sua campagna presidenziale come aspirante candidato del partito repubblicano alla vigilia delledel New Hampshire

La7.it - Il governatore della Florida, Ron, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle primarie repubblicane per la scelta del candidato alla presidenza degli Usa e ha precisato che ...Ronsospende la sua campagna per il 2024. Lolo stesso governatore della Florida in un video postato dal suo staff. .DeSantis ha annunciato la sua decisione su ‘X’ dopo non essere riuscito a emergere come serio sfidante di Donald Trump. “Donald Trump è superiore a Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato l’impegno a ...Alla vigilia delle primarie di martedì, le prime vere e proprie dopo i caucus in Iowa, tra Donald Trump e Nikki Haley lo scontro si fa sempre più duro, essendo rimasti i due veri candidati nello Stato ...