De Rossi e l’esordio alla guida della Roma | “Non lo dimenticherò mai”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le sue parole su Instagram il giorno dopo la vittoria contro il Verona per 2-1 all'Olimpico Daniele Desceglie Instagram per commentare la vittoria contro il Verona per 2-1 all'Olimpico. "Le voci, gli sguardi e gli abbracci di ieri sera non limai" scrive il giorno dopo il debutto in panchina. "Ma soprattutto