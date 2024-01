Davos | entro il 2050 il cambiamento climatico causerà 14 | 5 milioni di morti

Leggi su quifinanza

(Di domenica 21 gennaio 2024)il, la crisi climatica potrebbe causare la devastante perdita di 14,5di vite umane e determinare un calo economico di 12,5 trilioni di dollari a livello mondiale. Questo inquietante quadro emerge dal nuovo rapporto presentato durante il 54esimo World Economic Forum di, dove i leader economici e finanziari globali si sono riuniti per affrontare le sfide economiche imminenti, compresi i cambiamenti climatici.: impatti economici legati alle ondate di calore, alle inondazioni e alla siccità Il report, dal titolo Quantifying the Impact of Climate Change on Human Health (Quantificare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana), analizza la crisi climatica sotto una nuova prospettiva, offrendo uno sguardo dettagliato sugli impatti indiretti non solo sulla salute ...