Dario D’Ambrosi | moglie e figli dell’attore e regista | curiosità e vita privata

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 21 gennaio 2024)è un attore eitaliano, noto per essere il fondatore del movimento teatrale chiamato “Teatro Patologico”: scopriamo tutto sulla suaNato a San Giuliano Milanese nel 1958,ha mostrato fin da giovane una forte passione per il teatro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.