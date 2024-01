Daniel Garcia | “Tony Khan è libero di scrivere ciò che vuole sui social”

(Di domenica 21 gennaio 2024) I, si sa, vanno utilizzati con grande cautela: ogni parola scritta può generare diverse reazioni, in particolar modo se si è una celebrità. Lo ha scoperto a sue speseche, in particolar modo nelle ultime settimane, si è ritrovato nell’occhio del ciclone per alcuni commenti negativi nei confronti della WWE e della scelta di rendere Jinder Mahal uno sfidante al World Heavyweight Championship di Seth Rollins.non è nuovo a queste uscite, ma in questo caso, le sue parole hanno scatenato diverse reazioni negative: non tutti però si sono schierati contro di lui e le parole dilo dimostrano. Parlando ad Adrian Hernandez,ha difeso il “suo” presidente, affermando chepuò fare ciò ...

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 18 Gennaio 2024 Lettere da Berlino (Drammatico) in onda alle 20.55 su Tv 2000 , un film di Vincent Perez, con Emma Thompson,...... Venerdì 5 aprile Ana Carla Maza, emergente cantante e violoncellista cubana; infine, il 19 aprile, il jazz spagnolo diGarcía. Visits: 1È il turno della Chaffetz Arena di St. Louis, Missouri, ospitare di nuovo la All Elite Wrestling per l'appuntamento del fine settimana con Collision! C'è molta azione in programma per queste due ore, ...Buddy Matthews e Daniel Garcia si sono scontrati in un match uno contro uno nell'ultima puntata di AEW Collision: ecco cosa è successo.