Daniel Garcia | “Non odiamo la WWE | se loro vanno bene è un bene per tutti”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sono passati ormai cinque anni dalla nascita della AEW e costante, soprattutto tra i fan online, è la lotta tra fazioni agguerrite tra chi sostiene la federazione di Tony Khan e chi invece la WWE. Alcune uscite recenti, infelici, di Tony Khan hanno un po’ riacceso questa lotta, ma spesso gli atleti delle federazioni hanno rimarcato il fatto di essere in buoni rapporti e di come la competizione aiuti tutta la disciplina a crescere. Un tema su cui recentemente è intervenuto anche, rimarcando come il successo di entrambe le federazioni sia importante peri wrestler. “Più soldi e visibilità”è stato intervistato da Adrian Hernandez e si è affrontato il tema del dualismo AEW-WWE prendendo spunto da un recente video in cui Natalya e Tyson Kidd allenavano nel ...

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 18 Gennaio 2024 Lettere da Berlino (Drammatico) in onda alle 20.55 su Tv 2000 , un film di Vincent Perez, con Emma Thompson,...... Venerdì 5 aprile Ana Carla Maza, emergente cantante e violoncellista cubana; infine, il 19 aprile, il jazz spagnolo diGarcía. Visits: 1Buddy Matthews e Daniel Garcia si sono scontrati in un match uno contro uno nell'ultima puntata di AEW Collision: ecco cosa è successo.Facendo un rapido recap, una grossa rissa backstage è scoppiata a Collision poche ore fa, portando gli ex Revival e Daniel Garcia ad una sorta di ultimatum nei confronti dei rivali. E Tony Khan non ha ...