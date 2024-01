Dall’Etiopia alla Siria | sempre più Paesi in guerra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 21 gennaio 2024) Quando Papa Francesco ha parlato di una “Terzamondiale a pezzi”, tanti hanno pensato a un’esagerazione per mettere in guardia tutti dai rischi che l’umanità sta correndo. Del resto telegiornali e giornali non fanno che parlare di due conflitti regionali, quello mediorientale e quello in Ucraina, che per quanto gravi sembrano comunque ‘ristretti’. Peccato che al giorno d’oggi il mondo sia pieno di eserciti che se le danno di santa ragione in quelle che comunemente vengono definite “guerre dimenticate”. Si tratta di scontri tra nazioni, rivolte e sommosse, di cui nessuno parla ma che insaguinano il pianeta e spesso, nel disinteresse di tutti, causano un numero esorbitante di morti. Stando agli ultimi dati, al momento nessun continente risulta estraneo a conflitti di vario tipo e quelli già in corso sarebbero 59. Si tratta di un datormante, ...