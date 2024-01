Dall’ambiente al sociale | altro che protezione | oggi dalla politica bisogna difendersi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il recente taglio del Fondo per il contrasto ai disturbi alimentari (Dca), pochi milioni tuttavia preziosissimi per le associazioni e gli esperti che si occupano di questa immane tragedia, con migliaia di vittime ogni anno – oltre tremila per l’Italia, una cifra devastante – è l’esempio perfetto di come purtroppofunziona la. In particolare, ovviamente, quella di questo governo. Lungi dal prendersi cura di chi soffre, di chi è bisognoso, di chi è povero, di chi è in mezzo a una strada, dei milioni di famiglie che arrancano per arrivare a fine mese perché scarseggiano persino i soldi per il cibo, lungi insomma dal tutelare, lafa misure che aumentano le sofferenze. Che fanno male. Gli esempi di tagli al welfare prezioso in questa legislatura si sprecano, basti pensare al reddito di cittadinanza. Ma quello del ...