Dal sogno Inter con Stiven all’esplosione in C | Cristian Shpendi è inarrestabile | ci pensa il Sassuolo|Altri campionati Italia

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 gennaio 2024) 2024-01-21 11:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il balzo agli onori della cronaca c’è stato qualche settimana fa per il caso che ha visto protagonista il padre, entrato in campo per aggredire il portiere della squadra rivale. Ma alla fine quello che conta davvero è il campo, solo il campo. E, in campo, sta facendo vedere cose di livello elevatissimo, addirittura superiori a quelle mostrate dal gemelloun anno fa – poi acquistato dall’Empoli in Serie A per circa due milioni di euro. Ma a Cesena molti, se non tutti, erano convinti che sarebbe arrivato anche il momento die così è stato...– Il Cesena ha iniziato questa stagione con l’obbligo di puntare alla Serie B e ...