Da ‘offerta a piacere’ a estorsione ai danni di un musicista | arrestato clochard

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ora di cena e la centrale operativa dei carabinieri riceve una richiesta di aiuto. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono a piazza Museo 9. Lì c’è un locale di proprietà della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli. Quel posto viene dato in comodato d’uso a chi solitamente lo chiede e, in questa circostanza, ad utilizzarlo è un 42enne napoletano. L’uomo, che fa parte di un gruppo musicale, utilizza quel locale per esercitarsi. Secondo quanto denuncia il 42enne, un 36ennenord africano ogni qual volta vede ilarrivare, chiede denaro. La richiesta – sostiene ancora il– si trasforma in minaccia e, a volte, il 36enne si fa dare le chiavi del portone di ingresso. Per la ‘restituzione’ il 42enne è costretto a dare un’offerta a “piacere”. Ieri sera l’ultimo ...