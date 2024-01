Cybersecurity | non credere a tutto ciò che vedi e a tutto ciò che senti

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le tendenze dellada considerare secondo kaspersky e le nuove minacce da cui proteggersi nel 2024. Il rapido sviluppo dell’IA, le tensioni internazionali e la proliferazione di tecnologie “intelligenti” come l’Internet of Things (IoT) rendono il prossimo anno particolarmente impegnativo in termini di. Ognuno di noi affronterà queste sfide in un modo o nell’altro, quindi, come da tradizione, siamo qui per aiutare tutti i nostri lettori a formulare alcuni propositi per il nuovo anno, per un 2024 più sicuro. Proteggi le tue finanze L’e-commerce e le tecnologie finanziarie continuano a espandersi a livello globale e le tecnologie di successo vengono adottate in nuove aree geografiche. I pagamenti elettronici istantanei tra singole persone sono diventati molto più diffusi. E, naturalmente, i criminali stanno escogitando nuovi ...