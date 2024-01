Curling | l’Italia vola a Gangwong 2024! Doppia vittoria per gli azzurrini

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024)delviaggia a punteggio pieno alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024, rassegna in fase di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud. Dopo la brillanteinaugurale contro il Canada glisi sono infatti imposti sia contro i padroni di casa che contro la Germania, piazzandosi in testa al raggruppamento B del round robin. Andrea Gilli, Giorgia Maurino, Alberto Cavallero e Rebecca Mariani in prima battuta sono riusciti a sconfiggere la compagine asiatica che, tra le mura amiche, ha dovuto cedere il passo con risultato di 5-6. Più largo lo scarto nella sfida poi con i teutonici, chiusa per 5-7 a favore dei nostri ragazzi. Un responso molto positivo che consentirà loro di preparare nel migliore dei modi il match di domani, dove incontreranno la Danimarca., ...