Cuciniamo insieme | lumachine di mare al sugo rosso

Leggi su panorama

(Di domenica 21 gennaio 2024) Voglia di? Capita quando l’inverno s’incupisce di ricordarsi i giorni della spiaggia e dei tuffi e così, se volete sentire profumo di onde, basta andare in pescheria e prenotare leo chioccioline di. Si trovano abbastanza facilmente e sono economiche. Con questa ricetta semplice fate un figurone sia se le proponete come consistente antipasto, sia se le offrite come secondo e allora dovete essere generosi nelle quantità. Un segreto? Portatele in tavolaa delle fette di pane abbrustolite con al seguito uno dei profumatissimi oli extravergine d’oliva d’Italia. Ingredienti - 500 grammi didi, 3 foglie di alloro e 3 di salvia, un peperoncino, uno spicchio o due di aglio o di aglione se volete più delicatezza, 2 filetti di acciughe ...