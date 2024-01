Critica a Giuliano Amato che vuole trasformare la Consulta in un contropotere

(Di domenica 21 gennaio 2024) Per l’ex presidente, la Corte costituzionale deve essere l’argine al fascismo alle porte. Un esercizio molto pericoloso per un organo di garanzia. E infatti il nuovo presidente - Augusto Barbera - se ne tiene alla larga

... a metà fra thriller e storia romantica, acclamato dae pubblico a Londra e Broadway, ... Sul palco del Teatro Mazzacorati 1763 si esibiranno Benedetta Cassano a violino e mandolino e...I disegni, ancora oggetto di studio da parte della, secondo la tesi di Dal Poggetto furono ... come le gambe dide' Medici duca di Nemours, citazioni dall'antico, come la testa del ...È lecito contraddire, con tutto il rispetto, l’autorità di Giuliano Amato Da settimane manifesta il timore che la Corte costituzionale possa finire nella “lista nera”, come già accade dove le destre ...La scena della parola, una grande manifestazione, patrocinata dall’Associazione Giovanni Testori, per rendere la complessità della sua opera terreno di gioco di una serie di esperimenti e visioni d’ar ...