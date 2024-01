Cristiano Ronaldo | “Pallone d’Oro? Ha perso di credibilità Non dico che Messi non lo meritasse | ma…”

(Di domenica 21 gennaio 2024) In un’intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record,ha condiviso il suo punto di vista in merito a un riconoscimento come il: “Ormai hadi. Non sto dicendo chenon loo che dovesse vincerlo Haaland o Mbappé. I numeri però ci sono e non mentono: bisogna prendere in considerazione l’intera stagione“. L’attaccante dell’Al Nassr si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Al Manchester United la gente mi considerava finito, invece mi sono concentrato e sono riuscito a segnare 54 gol in Arabia Saudita. Il mio livello non mi meraviglia perché sono consapevole di ciò che posso offrire. E’ stato molto gratificante a livellonale segnare tutti questi gol con ...

A Record: "Non vuol dire che Messi non meritasse il Pallone d'Oro, o Haaland o anche Mbappé. Ma ci sono fatti, i numeri che non sono fuorvianti" Nassr's Portuguese forward #07celebrates scoring during the Saudi Pro League football match between Al - Nassr and Al - Ahli at the King Saud University Stadium in Riyadh, on September 22, 2023. (Photo by Fayez ...Dai rumors che accostano lo Special alla Saudi Pro League , con l' Al - Nassr pronta a formare la coppia d'oro rappresentata dallo stesso Mourinho e da, sotto la regia dello stesso ...CR7 a Record mette in discussione il premio che ha più volte vinto in un'intervista: "Non dico che Messi non lo meritasse, ma bisogna considerare tutta la stagione" ...Intervistato dai connazionali di Record, Cristiano Ronaldo è tornato sulle 54 reti segnate nel 2023: "È stato un anno spettacolare. Un gol è sempre un gol, è difficile segnare anche in Arabia Saudita.