Crisi del Mar Rosso | Confindustria | traffico dimezzato e costi quasi raddoppiati

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ladel Canale di Suez rischia di avere gravi ripercussioni sull’economia globale. Dopo la forte riduzione dei transiti nel Canale per gli attacchi del gruppo yemenita degli Houthi, il Centro Studi diha fotografato una situazione allarmante: a metà gennaio, ildi navi nel marsi è più chee il costo di trasporto dei container dall’Asia all’Europa è aumentato del 92%. Petrolio e gas a rischio “I prezzi di gas e petrolio non ne hanno risentito finora”, viene scritto nell’analisi mensile Congiuntura Flash, anche se viene puntualizzato che “restano alti”. Saranno il tempo e gli eventi a dire se e di quanto aumenterà il prezzo degli idrocarburi con il perdurare della. I fossili sono fra le merci più esposte al rischio di scarsità e di ...

Cellulari, tablet, televisori ma anche borsette, cinture, prodotti in pelle in genere, oltre a grandi e piccoli elettrodomestici, come forni, ... (nicolaporro)

Ora quellala deve risolvere. In un percorso nuovo, quellodopo, della vita bugiarda degli adulti. ©... si inseguono tra loro alcune voci che vorrebbero inil matrimonio tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo . La 64enne showgirl verrebbe indicata come una delle conquistepresentatore, ma in ...Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda il 29 gennaio confermano il coinvolgimento di Filippo nella vicenda del piccolo Tommaso. A quanto pare Sartori, dopo il confronto con Diego, ...Le trasformazioni innescate dalle vicende di Tangentopoli, la percezione pubblica delle stragi mafiose e della crisi economica e i referendum elettorali del periodo 1991-1993, infatti, determinarono ...