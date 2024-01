Costantino | l' intervista più dura | Ho una malattia rara | non c' è cura Mi hanno spento l' interruttore

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nel video in alto,racconta la"Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Si èl'e mi sono trovato in un'altra vita". Comincia così il racconto con cuiVitaliano, 49 anni, racconta la diagnosi diautoimmune ricevuta in queste...

Ci saranno l'ex tronista di Uomini e Donne,Vitagliano, il maestro di danza di Amici, ... Nella puntata di sabato 20 gennaio 2024ritratto per l'ex campione di motociclismo Max ...Spazio poi all'diVitagliano , ex tronista di Uomini e Donne, che parlerà per la prima volta della malattia che l'ha colpito pochi mesi fa. E ancora: Iva Zanicchi reduce dal suo ...Dopo la scoperta della malattia, Costantino Vitagliano ha trascorso un lungo periodo in ospedale.Costantino Vitagliano ospite a Verissimo. L'ex tronista torna nel salotto di Silvia Toffanin oggi 21 gennaio per raccontare il suo difficile periodo. «Lui è un ragazzo che sta attraversando un momento ...