Cos’è la cottura passiva | tecnica e benefici di una alternativa green

La sostenibilità passa anche dalla cucina. In un momento storico in cui è in corso un processo rivolto a ridurre sensibilmente gli sprechi, stanno prendendo sempre più piede nuove abitudini culinarie che garantisconoimportanti: è il caso della, metodo alternativo che potrebbe portare ad un grande risparmio energetico oltre che ad una riduzione delle emissioni di CO2 fino all'80%. Unarisalente al XIX Secolo Laa fuoco spento non è certamente una novità. Le origini risalgono alla seconda metà del 1800; tuttavia è entrata nella cultura popolare solo da pochi anni, grazie anche al contributo di personalità importanti come il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e Davide Oldani, chef due stelle Michelin nonché Stella Verde per il continuo ...