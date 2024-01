... Cristina Conforti , era stata travolta dal mezzo in via Gorki, la strada che costeggia il... La donna, secondo quanto appurato, è stata investita dal bus della tratta- Cusano dopo che il ...... Cristina Conforti , era stata travolta dal mezzo in via Gorki, la strada che costeggia il... La donna, secondo quanto appurato, è stata investita dal bus della tratta- Cusano dopo che il ...Cormano, Parco della Balossa: un milione di euro per pedoni e ciclisti. Il Parco della Balossa diventerà sempre più a misura di pedone e di ciclista, grazie al progetto “Itinerari fruitivi” del Pnrr ...Sono iniziati i lavori per i nuovi progetti del Parco Nord. "Quest’anno alcuni luoghi si trasformeranno per ospitare zone ...