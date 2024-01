Cori razzisti Maignan | la risposta dell’Udinese su quanto accaduto in campo

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nel corso del primo tempo di Udinese-Milan il portiere Mikeè stato bersagliato da. L’estremo difensore rossonero ha prima richiamato l’attenzione dell’arbitro e poi, in un secondo momento, ha deciso di abbandonare ilin segno di protesta. Il calciatore francese è stato seguito dai compagni, fino nel tunnel degli spogliatoi, che lo hanno consolato e convinto a tornare sul rettangolo di gioco. Quest’oggi, nel day after dell’si è sfogato sui social puntando il dito non solo contro i colpevoli del gesto, ma anche contro le autorità, i tifosi che si sono voltati dall’altra parte e l’Udinese che, a suo dire, ha avuto un atteggiamento troppo passivo. La società bianconera è intervenuta con una nota per fare chiarezza ...