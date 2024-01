Cori razzisti a Maignan | l’Inter si schiera | “Siamo fratelli nel mondo | al tuo fianco”

(Di domenica 21 gennaio 2024) In alcuni momenti la competizione passa in secondo piano e uno di questi momenti è la serata del 20 gennaio. Durante la partita tra Milan e Udinese, Mikeè stato vittima di. Su Twitter, il Milan ha subito condannato quanto successo enon ha esitato a mostrare il proprio supporto al portiere rossonero, commentando: “del, contro ogni forma di discriminazione. Al tuo”.del, contro ogni forma di discriminazione. Al tuo@mmseize#BUU #BrothersUniversallyUnited — Inter (@Inter) January 20, 2024 SportFace.

La gara viene poi fermata per qualche minuto a causa deia Maignan. Si riprende e pareggiano i friulani con una gemma di Samardzic. Nella ripresa i padroni di casa completano la... Una reazione istintiva, che racchiude la sua personalità. Mike Maignan sente i cori razzisti di alcuni tifosi dell'Udinese, si ferma e lascia il campo. La partita si ferma per cinque minuti, poi si... Dopo la rete del vantaggio, Maignan ha raggiunto il centrocampo e ha chiesto al direttore di gara di interrompere il match per nuovi cori razzisti. La partita è poi stata sospesa per alcuni minuti e i...