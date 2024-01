Cori razzisti a Maignan | Infantino | “Serve sconfitta a tavolino”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il presidente della Fifa dopo l'episodio avvenuto in Udinese-Milan I, come quelli indirizzati a Mikedurante Udinese-Milan, andrebbero puniti con la. E' la dura presa di posizione di Gianni, presidente della Fifa, dopo gli ultimi episodi che - non solo in Serie A - hanno macchiato il calcio.