Cori razzisti a Maignan | Infantino chiede una pesante punizione per l’Udinese

Grazie a un guizzo di Okafor in pieno recupero il Milan passa per 3-2 in casa dell' Udine se, in un anticipo della 21/a giornata di Serie A macchiato ... (liberoquotidiano)

Il presidente della Fifa dopo l'episodio avvenuto in Udinese - Milan: i cori razzisti, come quelli indirizzati a Mike Maignan durante Udinese - Milan, andrebbero puniti con la sconfitta a tavolino. E' la dura presa di posizione di Gianni Infantino, presidente della Fifa. Ad affermarlo ai microfoni di 'Dazn' è il portiere del Milan, Mike Maignan dopo i cori razzisti durante la partita vinta dal Milan 3 a 2 contro l'Udinese a Udine: 'Non volevo più giocare ma non...' Com'è possibile che nel 2024, in uno stadio dove si va per assistere a uno spettacolo, si sentano ancora cori razzisti?