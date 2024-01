Coppa del Mondo Sci Alpinismo | De Silvestro trionfa nella Vertical di La Massana

(Di domenica 21 gennaio 2024) La– E’ uno Scida podio indel. Alba Detorna al successo con una grande prova individuale e in casa. Sui pendii ripidi della tappa andorrana di La, l’Azzurra ha dominato letteralmente la scena nel ‘’. Con l’argento europeo al collo, l’atleta valtellinese ha tagliato il traguardo dopo 32’23?03 e con 9?57 di margine sulla francese Emily Harrop e 26?80 sulla spagnola Marta Garcia Farres. E’ il primo successo azzurro stagionale per l’Italia. Il racconto della gara (fisi.org) A seguire, settimo ed ottavo posto per Giulia Murada e Lisa Moreschini, staccate rispettivamente di 1’48?97 e 1’56?08 dalla compagna di squadra; Giulia Compagnoni ha quindi chiuso la prova andorrana in 12esima piazza con Katia Mascherona ...

Si chiude in modo trionfale la tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpinismo in programma a La Massana (Andorra) per l’Italia. Il tricolore ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? PALO di Bakambu su calcio di rigore. 39? Rigore per la Repubblica Democratica del Congo . 37? VAR in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Passaggio al termine del sesto giro in 40:44: quattro corridori in testa. 15.50 Rifiatano nel gruppo ... (oasport)

