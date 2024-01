Coppa d’Africa 2024 | Sudafrica show | 4-0 alla Namibia

(Di domenica 21 gennaio 2024) Iltravolge 4-0 lae trova la prima vittoria in questa. Sotto gli occhi di Tshabalala – autore del primo gol dei Bafana Bafana ai Mondiali -, la nazionale di Hugo Broos parte fortissimo. Al 14? Hanamub toglie pa Morena con il braccio. L’arbitro non se ne accorge, il var sì. Il rigore è netto e dagli undici metri va Percy Tau che col mancino incrocia e realizza l’1-0. Lafatica a reagire e al 25? ilraddoppia. Morena è ancora protagonista, stavolta con uno scarico basso a centro area per Themba Zwane che sfodera un gran destro in rete. Prima del duplice fischio Zwane segna anche il 3-0. Prima duetta con Makgopa, poi dribbla Amutenya, entra in area e fredda ancora Kazapua. L’estremo difensore ...

Le Formazioni ufficiali di Sudafrica-Namibia , match valevole per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2024 . Gara cruciale in ottica passaggio del ... (sportface)

SAN PEDRO (Costa'Avorio) - Nel Gruppo F dellail Marocco dell'ex Inter Hakimi porta a casa un sofferto 1 - 1 contro la Repubblica Democratica del Congo in un match dove i " Leoni dell'Atlante " hanno rischiato. Proprio il ...Gli highlights e le azioni salienti di Zambia - Tanzania 1 - 1, match della seconda giornata del girone F di. Msuva all'11' porta in vantaggio la Tanzania sfruttando un recupero alto in pressione di Samatta. Lo Zambia resta in 10 al 44 per un doppio giallo (severo) a Kabwel. In 10 uomini Banda ...