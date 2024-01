Cop28 | breve riassunto del nulla

(Di domenica 21 gennaio 2024) La, tenutasi quest’anno, è la 28esima edizione dell’appuntamento annuale che riunisce, dal 1995, i Paesi firmatari della Convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici. La grossa novità dellaè che anche la politica riconosce che bisogna abbandonare le fonti fossili, imprimendo un’accelerata al processo in questo decennio critico. Tale riconoscimento sarebbe storico se non fosse meno del minimo indispensabile: nel 2023, infatti, la politica si è allineata a quello che la comunità scientifica dice dalla seconda metà degli anni ’90! E’ stato approvato il Global StockTake, l’accordo che istituisce la verifica formale ogni 5 anni degli impegni degli Stati firmatari dell’accordo di Parigi del 2015 e che invita a una revisione al rialzo degli obiettivi in caso di disallineamento e introduce una serie di obiettivi per il futuro, invitando ...

