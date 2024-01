Cookies | così danno libero accesso al tuo account Google | come proteggere efficacemente i dati

Leggi su cityrumors

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ipossono dare unal tuo. Fortunatamente è possibilei tuoisarà possibile farlo. In rete il pericolo è sempre dietro l’angolo. Nel corso degli ultimi anni abbiamo vistosiano arrivate a spopolare diverse truffe ai danni degli utenti più ingenui. Lo scorso anno è stato sicuramente quello in cui sono aumentate a dismisura le truffe per phishing. In questo contesto gli hacker si spacciavano per istituti autorevoli o per noti marchi con il solo fine di truffare gli utenti più ingenui. Purtroppo, nonostante le numerose comunicazioni in tal senso, sono numerosi coloro che ancora oggi ci cascano. Attenzione ai, potrebbero mettervi in pericolo – ...