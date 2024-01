Conviventi e coppie di fatto | la mazzata nascosta è sull’eredità | leggi 2024

Leggi su cityrumors

(Di domenica 21 gennaio 2024) Vuoi sapere cosa dice la legge riguardo all’eredità perdi? Non ti piacerà! Siamo ancora molto indietro. Lo Stato italiano nel 2016, ci hafinalmente fare un passo avanti nella civiltà. La legge Cirinnà ha permesso alleche non sono sposate ma che convivono, di avere alcuni di quei diritti fino ad allora prerogativa solo delleconiugate regolarmente. Ma la strada è lunga indi diritti. Ci sono ancora molte cose da mettere a punto, sperando che i nostri governanti non ne facciano una questione ideologica ma sociale: leo diin Italia sono ormai moltissime. Quali sono i diritti in caso di morte deio ...