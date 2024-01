Contatto nell' area di servizio | scontri tra ultras del Monza e della Spal

(Di domenica 21 gennaio 2024) Per fortuna tutto si è risolto in breve tempo e senza conseguenze particolarmente gravi grazie alla presenza delle forze dell'ordine

... sono 195 i militari israeliani morti'enclave palestinese, secondo il bollettino aggiornato ... nuove elezioni Israele, Biden - Netanyahu:dopo un mese, sostegno Usa ma resta distanza ...'ultima parte del match i biancorossi cercano di gestire il risultato e trovano il quarto gol ... 55 - Prima ammonizione per la Casatese: giallo per Comberiati dopo una centrocampo. 59 - ...Momenti di tensione tra due gruppi ultras che si sono incrociati nell'area di servizio Bisenzio Ovest, a Firenze ...Non importa se le loro squadre giocano in categorie diverse: tifosi della Spal e del Monza si sono affrontati ugualmente in autostrada, vicino a Firenze durante le rispettive trasferte. I tafferugli s ...