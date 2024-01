Concorrente pronto a lasciare il Grande Fratello? La frase sospetta

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nei giorni scorsi Beatrice Luzzi aveva fatto intendere di non avere intenzione di rinnovare il contratto in scadenza. Adesso anche un altroavrebbe ipotizzato la stessa cosa, facendo intuire di essereil. Marco Maddaloni lascia il? Il gieffino in questione è Marco Maddaloni il quale, a due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Adesso anche un altroavrebbe ipotizzato la stessa cosa, facendo intuire di esserea lasciare il Grande Fratello . Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello Il gieffino in ...PH: uff stampa Tutto èper la sedicesima puntata dello speciale domenicale di Amici di Maria De Filippi. In questo ... a partire da un exdel programma. In studio domenica 21 gennaio ...Sull’arengario un Gran Giurì decreterà i vincitori delle categorie. La parata è libera e gratuita e chiunque in maschera potrà partecipare al concorso, ritirando il contrassegno in piazza Santa Maria ...Dopo due mesi intensi all’interno della casa di Cinecittà, dove ha dimostrato grande capacità di integrazione e ha instaurato rapporti significativi con gli altri concorrenti, soprattutto con Rosy ...