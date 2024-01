Concerti a San Siro | i residenti di nuovo sul piede di guerra Vasco Rossi replica | “Succede solo a Milano” Ecco cos’è accaduto

I Concerti di piazza a Bari, Trani, Martina Franca, Ceglie Messapica fra gli altri, per aspettare il 2024. Ordinanze dei sindaci per vietare oggi ... (noinotizie)

Martedì un pezzo su Il Giorno raccontava che alcuni residenti della zona diSiro stanno valutando se presentare un ricorso al Tar contro il Comune di Milano perché i 29finora programmati la prossima estate tra lo stadio Meazza, l'ippodromo La Maura e l'ippodromo ...... nonché di ampie aree esterne per ospitare kermesse e'. Il progetto Per Ilardi, dunque, va ... 'Perché non farlo a CapitoloMatteo, area di proprietà del Comune di Salerno, posta ...Vasco Rossi critica i residenti del quartiere San Siro di Milano che vogliono fare ricorso contro la programmazione di concerti prevista per ...«Bisogna fare meno spettacoli, perché altrimenti ci si diverte troppo», ha scritto il Blasco nelle IG stories. Il sindaco Beppe Sala con lui: «La programmazione è fatta e non c’è da discutere». Intant ...